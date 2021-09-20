Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

Yunanistan'ın Girit'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik yayımladığı NAVTEX'in Türk Kıta Sahanlığını da kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX'i yayımladı.

Yunanistan'ın Girit'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik yayımladığı Navtex'in Türk Kıta Sahanlığını da kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX'i yayımladı.

Yunanistan, 16 Eylül'de, "Nautical Geo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit'in doğusunda yapacağı bilimsel çalışmalar" nedeniyle NAVTEX ilan etti.

Türk kıta sahanlığını da kapsayan bu NAVTEX ilanının ardından Türkiye de "itiraz NAVTEX"i yayınladı.

Yunanistan'ın NAVTEX ilanını "provokatif girişim" olarak niteleyen Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde kendi kıta sahanlığındaki hak, alaka ve menfaatlerini bu türden hukuksuz, saldırgan ve provokatif girişimlere karşı korumakta ve savunmakta kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Yunan basınında yer alan "Nautical Geo araştırma gemisinin Girit'in doğusundaki EastMed boru hattının olası güzergahında haritalama amacıyla yapacağı araştırmaların Türk savaş gemilerince engellendiği"ne yönelik haberler in "mesnetsiz" olduğunu bildiren kaynaklar, söz konusu alanın bir kısmı Türk Kıta Sahanlığı'nda yer aldığı ve Türkiye ile önceden koordine edilmediği gerekçesiyle itiraz NAVTEX'i yayınlandığını kaydetti.

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
Adalet Bakanı Gül, Bursa'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)

Adalet Bakanı Gül, Bursa'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Özge Özpirinçci
Spor Stefan Kuntz Demet Özdemir Marcao Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:11:03. #1.17#