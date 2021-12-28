Sahil Güvenlik, Yunanistan'ın geri ittiği 526 düzensiz göçmeni kurtardı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13-25 Aralık tarihlerinde 52 olayda 991 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısının yakalandığını, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 526 düzensiz göçmenin ise kurtarıldığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13-25 Aralık tarihlerinde 52 olayda 991 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısının yakalandığını, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 526 düzensiz göçmenin ise kurtarıldığını bildirdi.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçün engellenmesi amacıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.
Bu kapsamda yapılan faaliyetler sonucunda, 13-25 Aralık tarihlerinde 52 olayda 991 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısı yakalandığı belirtilen açıklamada, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 526 düzensiz göçmenin ise kurtarıldığı kaydedildi.
Düzensiz göçmenler rota değiştirdi
Yunan güvenlik güçlerinin izlediği geri itme stratejisi ve baskı politikasına bağlı olarak düzensiz göçmenlerin rotalarını İtalya'ya çevirdiği ifade edilen açıklamada, bunun sonucunda daha tehlikeli bir hal alan göç yolculuğunda can kayıplarının artmasının endişe verici olduğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yunan yetkililerin, sebep oldukları bu trajedinin altından kalkamayınca yaptıkları talihsiz açıklamalarla Türkiye'yi suçlar nitelikteki söylemleri durumun vahametini gözler önüne serer niteliktedir.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanlarında yasa dışı olayları engellemeye ve insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır."
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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri