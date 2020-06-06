Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı
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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli'nin doğusunda Türk karasularına geri itilen mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı
06.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:00

Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli'nin doğusunda Türk karasularına geri itilen mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli'nin doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Söz konusu olay, havadan çekilen görüntülere de anbean yansıdı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA

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