Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bottaki 63 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bottaki 63 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içindeki 63 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.


- Balıkesir
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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