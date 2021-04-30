Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bottaki 63 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bottaki 63 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Balıkesir
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içindeki 63 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.
- Balıkesir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN