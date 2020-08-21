Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 41 kaçak göçmen kurtarıldı
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
21.08.2020 01:26 | Son Güncelleme: 21.08.2020 01:54
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
- İzmir
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı olduğu bilgisini edindi. Can sallarının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan 41 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 41 göçmen kıyıya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- İzmir
Kaynak: DHA