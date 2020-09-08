Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 4 kaçak göçmen kurtarıldı
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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 4 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN'nın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 4 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 4 kaçak göçmen kurtarıldı
08.09.2020 01:24 | Son Güncelleme: 08.09.2020 01:28

AYDIN'nın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 4 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk karasularına bırakılan lastik bot içerisindeki 4  kaçak göçmeni, bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. 

 


Kaynak: DHA

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