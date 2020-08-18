Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 125 kaçak göçmen kurtarıldı
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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 125 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 125 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 125 kaçak göçmen kurtarıldı
18.08.2020 00:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:40

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 125 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, can salı içerisindeki 44 kaçak göçmeni kurtardı. Öte yandan, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Aslan Burnu açıklarında da lastik bot ve can salı içerisinde bir grup göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik bot ve can salı içerisinde bulunan 81 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik Botu ile karaya çıkardı. Toplamda 125 kaçak göçmen, kıyıdaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenildi. 

 


Kaynak: DHA

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