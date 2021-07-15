Yunanistan'ın Sisam adası yanıyor

Yunanistan'ın Sisam adası yanıyor Yunanistan'ın Ege denizindeki en büyük adalarından birisi olan Sisam adasında başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor Yunanistan'ın Sisam adasında bu gün öğle saatlerinde başlayan orman yangını havadan helikopter ve uçaklar ile karadan da itfaiye...

Yunanistan'ın Sisam adası yanıyor

Yunanistan'ın Ege denizindeki en büyük adalarından birisi olan Sisam adasında başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor

MUĞLA - Yunanistan'ın Sisam adasında bu gün öğle saatlerinde başlayan orman yangını havadan helikopter ve uçaklar ile karadan da itfaiye ve arazözlerin müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'ın Ege kıyısındaki en büyük turistik adalarından birisi olan Sisam adasında bugün öğle saatlerinde Avlakia bölgesi Vourliotes köyü yakınında orman yangını başladı. Yangına uçak ve helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale sürüyor. Deniz kıyısına yakın bir bölgede başlayan yangın, yöre halkı tarafından çekilen cep telefonları ile canlı yayınlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun