Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi
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Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda tutulan mülteciler, kamp koşullarının düzeltilmesi ve adadan ayrılmalarına izin verilmesi talebiyle gösteri düzenledi

19.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:30
Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi

'ın Sisam Adası'nda bulunan mülteciler, kamp koşullarının düzeltilmesi ve adadan ayrılmalarına izin verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.


Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde , göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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