Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi
Yunanistan'ın Sisam Adası'nda tutulan mülteciler, kamp koşullarının düzeltilmesi ve adadan ayrılmalarına izin verilmesi talebiyle gösteri düzenledi
19.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:30
Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bulunan mülteciler, kamp koşullarının düzeltilmesi ve adadan ayrılmalarına izin verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com