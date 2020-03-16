Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu yaralanan sığınmacılardan 4'ü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu yaralanan sığınmacılardan 4'ü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Sığınmacılar, Edirne üzerinden Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırında 18 gündür bekliyor.

Yunanistan sınır güçleri, zaman zaman gaz bombaları, tazyikli su ve mermilerle sığınmacılara müdahalede bulunuyor. Üç sığınmacının yaşamını yitirdiği müdahalelerden çok sayıda kişi etkilendi.

Yaralanan ve gazdan etkilenenlere bölgedeki sahra hastanesinin yanı sıra kentteki hastanelerde müdahale ediliyor.

7 bin 24 sığınmacıya sağlık hizmeti sunuldu

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana 7 bin 24 sığınmacıya sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

5 bin 564 sığınmacının sahra çadırlarında ilk müdahale ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini anlatan Kalkan, "Sahada aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmetlerini de sürdürmekteyiz. Bu kapsamda da 1581 çocuğumuz aşılandı, 44 hamile de aşı hizmeti gördü." diye konuştu.

Sığınmacıların bulunduğu alanda temizlik ve hijyenle ilgili çalışmaların ciddi şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"İlaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Tüm sığınmacılara sahra çadırımızda hizmet verilmektedir. Yunan güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 3 sığınmacı hayatını kaybetti, yine bu müdahalelerde 213 yaralı var. Bu yaralılardan 13'ünün de hastanelerimizde tedavi işlemleri sürmektedir."

Yunanistan tarafından atılan gaz bombalarının zaman zaman sahra çadırına düştüğünü belirten Kalkan, sağlık görevlilerinin gaz maskeleriyle zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

AİHM'e başvurdular

Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan'ın müdahalesi sonucu yaralandığı tespit edilen 4 sığınmacının, avukatları aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduğunu belirtti.

Hak ihlali konularını Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu ve Edirne Barosunun takip ettiğini anlatan Kalkan, müdahale sonucu yaralanan 25 sığınmacının da AİHM'e başvuru hazırlığında olduklarını öğrendiğini dile getirdi.

Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıya sert müdahalesi kamerada

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara sert müdahalelerde bulunan Yunanistan'ın her gün yeni bir insan hakları ihlali ortaya çıkıyor.

Sığınmacıların eşyasını alıp darbederek Türkiye'ye zorla geri gönderen Yunanistan'ın, sınırı geçen iki sığınmacıya sert müdahalesi kameraya yansıdı.

Görüntüye göre, sığınmacıların üst aramasını yapan Yunanistan hudut güçlerinden biri, yüzüstü yatırılan sığınmacının sırtına ayağıyla basıyor.

Bölgede bir minibüs ve bir askeri cip de dikkati çekiyor.

Kaynak: AA