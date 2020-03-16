Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu - Haber
Yunanistan, Avrupa, Güncel

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu yaralanan sığınmacılardan 4'ü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

16.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:07
Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu yaralanan sığınmacılardan 4'ü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Sığınmacılar, Edirne üzerinden Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırında 18 gündür bekliyor.

Yunanistan sınır güçleri, zaman zaman gaz bombaları, tazyikli su ve mermilerle sığınmacılara müdahalede bulunuyor. Üç sığınmacının yaşamını yitirdiği müdahalelerden çok sayıda kişi etkilendi.

Yaralanan ve gazdan etkilenenlere bölgedeki sahra hastanesinin yanı sıra kentteki hastanelerde müdahale ediliyor.

7 bin 24 sığınmacıya sağlık hizmeti sunuldu

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana 7 bin 24 sığınmacıya sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

5 bin 564 sığınmacının sahra çadırlarında ilk müdahale ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini anlatan Kalkan, "Sahada aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmetlerini de sürdürmekteyiz. Bu kapsamda da 1581 çocuğumuz aşılandı, 44 hamile de aşı hizmeti gördü." diye konuştu.

Sığınmacıların bulunduğu alanda temizlik ve hijyenle ilgili çalışmaların ciddi şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"İlaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Tüm sığınmacılara sahra çadırımızda hizmet verilmektedir. Yunan güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 3 sığınmacı hayatını kaybetti, yine bu müdahalelerde 213 yaralı var. Bu yaralılardan 13'ünün de hastanelerimizde tedavi işlemleri sürmektedir."

Yunanistan tarafından atılan gaz bombalarının zaman zaman sahra çadırına düştüğünü belirten Kalkan, sağlık görevlilerinin gaz maskeleriyle zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

AİHM'e başvurdular

Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan'ın müdahalesi sonucu yaralandığı tespit edilen 4 sığınmacının, avukatları aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduğunu belirtti.

Hak ihlali konularını Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu ve Edirne Barosunun takip ettiğini anlatan Kalkan, müdahale sonucu yaralanan 25 sığınmacının da AİHM'e başvuru hazırlığında olduklarını öğrendiğini dile getirdi.

Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıya sert müdahalesi kamerada

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara sert müdahalelerde bulunan Yunanistan'ın her gün yeni bir insan hakları ihlali ortaya çıkıyor.


Sığınmacıların eşyasını alıp darbederek Türkiye'ye zorla geri gönderen Yunanistan'ın, sınırı geçen iki sığınmacıya sert müdahalesi kameraya yansıdı.

Görüntüye göre, sığınmacıların üst aramasını yapan Yunanistan hudut güçlerinden biri, yüzüstü yatırılan sığınmacının sırtına ayağıyla basıyor.

Bölgede bir minibüs ve bir askeri cip de dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi Haber
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Haber
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İngiltere'de korkutan koronavirüs raporu! Salgının biteceği tarih ve bulaşacağı insan sayısı yer aldı Haber
İngiltere'de korkutan koronavirüs raporu! Salgının biteceği tarih ve bulaşacağı insan sayısı yer aldı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor' iddialarına yalanlama geldi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Bir kaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Bir kaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Hülya Avşar Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Emre Belözoğlu Henry Onyekuru Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Almanya Beşiktaş Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 13:36:48. #1.14#