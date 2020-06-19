Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenler kurtarıldı
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenler kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edildikleri belirlenen 50 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenler kurtarıldı
19.06.2020 19:00 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:21

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edildikleri belirlenen 50 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bot içinde 50 göçmeni kurtardı.  Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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