Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Türk karasularına itilen 145 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Türk karasularına itilen 145 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar ve Bababurnu açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan toplam 145 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulma tehlikesi atlatan göçmenler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA