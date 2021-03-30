Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bottaki 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bottaki 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlerle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 36 kaçak göçmeni kurtardı.Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.


Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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