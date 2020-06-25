Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği'nce Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 62 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı
25.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:11

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği'nce Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 62 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Deveboynu açıklarında kaçak göçmenlerden yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlarda 62 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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