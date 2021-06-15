Yunanistan'ın Ölüme Terk Ettiği 55 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Dikili ilçesi açıklarında iki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.