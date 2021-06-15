Yunanistan'ın Ölüme Terk Ettiği 55 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Yunanistan'ın Ölüme Terk Ettiği 55 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Yunanistan'ın Ölüme Terk Ettiği 55 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Dikili ilçesi açıklarında iki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Dikili ilçesi açıklarında iki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 44 kişi kurtarıldı. Öte yandan Çeşme açıklarında geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Düzensiz Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Habermetre

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