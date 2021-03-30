Yunanistan'ın ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor
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Yunanistan'ın ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yunanistan'ın ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 82 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 82 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

28 Mart Pazar günü saat 06.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ile Babakale açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 82 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi. Düzensiz göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu düzensiz göçmenler, Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. - ÇANAKKALE

Yunanistan'ın ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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