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Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

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Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 65 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 65 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Kasım 09.45 sıralarında, Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, yine 26 Kasım sabahı saat 10.15 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

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