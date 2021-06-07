Yunanistan'ın Ölüme İttiği 29 Göçmeni Türkiye Kurtardı
Foça Aslanburnu açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik harekete geçti.
Foça Aslanburnu açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik harekete geçti.
Bölgeye yönlendirilen ekip, 7'si çocuk 29 göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik botuna alınan Güney Afrika Cumhuriyeti, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu göçmenler, Foça Limanı'na götürüldü.
Eşyalarını Alıp Can Salına Bindirildiler Göçmenler, Yunan askerlerince eşyaları ve cep telefonları alındıktan sonra can salına bindirildiklerini ve Türk karasularına itildiklerini söyledi.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Kaynak: Habermetre