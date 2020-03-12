Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor
Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.
12.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:06
Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden mültecilerin bekleyişi devam ediyor.
Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede Yunanistan güvenlik güçlerinin mültecilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi devam ediyor.
(Koray Ustabaşı - İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Yunanistan'ın mültecilere müdahalesi devam ediyor