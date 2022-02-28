Yunanistan'ın Mariupol'deki Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle taşınıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'ın Mariupol'deki Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle taşınıyor

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'ın Mariupol'deki Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle taşınıyor

Yunanistan'ın Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Başkonsolosluğunun güvenlik gerekçesiyle şehir içinde bir başka binaya taşınacağı bildirildi.

Yunanistan'ın Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Başkonsolosluğunun güvenlik gerekçesiyle şehir içinde bir başka binaya taşınacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mariupol Başkonsolosluğumuz personeli ve bu Başkonsoloslukta misafir edilen basın mensuplarının güvenliği için Başkonsolosluğun şehir içerisinde bir başka binaya taşınmasına karar verildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Başkonsolosluğun birkaç gün öncesine kadar Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatınca (AGİT) kullanılan binaya taşınacağı kaydedildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Mariupol, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title