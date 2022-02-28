Yunanistan'ın Mariupol'deki Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle taşınıyor

Yunanistan'ın Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Başkonsolosluğunun güvenlik gerekçesiyle şehir içinde bir başka binaya taşınacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mariupol Başkonsolosluğumuz personeli ve bu Başkonsoloslukta misafir edilen basın mensuplarının güvenliği için Başkonsolosluğun şehir içerisinde bir başka binaya taşınmasına karar verildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Başkonsolosluğun birkaç gün öncesine kadar Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatınca (AGİT) kullanılan binaya taşınacağı kaydedildi.