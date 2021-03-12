Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:53
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yunanistan'da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Rasathanesi Yer Bilimleri Enstitüsü, yerel saatle 14.57'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Larisa kentinin kuzeybatısında yer alan Elassona kasabası yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Bu arada AFAD, Yunanistan'ın Larisa kentindeki depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.

???????Aynı bölgede 4 Mart'ta 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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