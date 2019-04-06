Yunanistan'ın Kuzeyinde Göçmenlerle Polis Arasındaki Gerginlik Sürüyor

Yunanistan'da yaşamak zorunda kalan binlerce göçmene, ülkenin kuzey sınırının açılacağına dair gönderilen yanıltıcı mesajlar sonucunda Selanik'in yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Diavata bölgesinde büyük gerginlik yaşandı.

Zoungla.gr haber sitesine göre 5 Mart'tan beri göçmenlere, Yunanistan - Kuzey Makedonya sınırının açılacağına dair yanıltıcı mesajlar gönderilmeye başlandı. 1 Nisan'da 'Yunanistan Kervanı' adıyla gönderilen mesajda 5-4-2019 tarihinde herkesin Selanik'te olması gerektiği yazılıydı. Diavata Göçmen Kampının etrafına akın etmeye başlayan göçmenler dün gruplar halinde sınıra doğru ilerlemeye çalıştılar. Aynı zamanda batı ülkelerine geçmek için Yunanistan-Kuzey Makedonya sınır kapısına gitmelerine izin verilmesini isteyen göçmenler Larisa tren istasyonunu kapattılar. Sınıra doğru ilerlemeye başlayan ve aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu göçmenler polis tarafından engellendi. Karşı çıkan gruplara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Yunan makamları göçmenlere haberin yalan olduğunu, sınırın açılmayacağını ve kaldıkları ağırlama kamplarına geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

Sonunda tren yolu açıldı ve ikna edilen birçok göçmen, otobüslerle geri gönderildi, ancak yaklaşık 500 kişi geceyi Diavata Göçmen Kampının etrafında kurulan çadırlarda geçirdi. Çoğunluğu Suriyeli olan göçmenler, yerel saat ile 14: 00 civarında tekrar sınıra doğru ilerlemeye başladı. Polisler, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ettiler. Polislere taş atarak cevap veren göçmenler 'sınırı açın' diye sloganlar attı. - Chokona

Kaynak: DHA