Yunanistan'ın Kiev Büyükelçisi şehirden ayrılıyor - Haberler

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Yunanistan'ın Kiev Büyükelçisi şehirden ayrılıyor

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'ın Kiev Büyükelçisi şehirden ayrılıyor

Yunanistan'ın Kiev Büyükelçisi'nin şehirden ayrılacağı bildirildi.

Yunanistan'ın Kiev Büyükelçisi'nin şehirden ayrılacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kiev'deki güvenlik şartlarının hızla kötüleşmesi nedeniyle Yunanistan Büyükelçisi şehri hemen terk etmek için izin istedi ve talebi onaylandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, büyükelçilik personeli ve ülkeyi terk etmek isteyen Yunan vatandaşlarının şehirden kara yolu ile ayrılacağı belirtilerek, Yunanistan'ın Mariupoli ve Odessa'daki başkonsolosluklarının şimdilik çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Kiev, Güncel, Haberler

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