Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor(2)
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Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor(2)

ABD'YE GÖNDERİLDİTürkiye'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği ve pazartesi gününden bu yana iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam,...

15.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:21
Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor(2)

ABD'YE GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği ve pazartesi gününden bu yana iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam, tampon bölgeden görevliler tarafından büyük bir gizlilik içinde alınarak, İstanbul'a götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada Bassam'ın uçakla ABD'ye gönderildiğini söyledi. 


Kaynak: DHA
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