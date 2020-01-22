Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu
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Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu

Yunanistan parlamentosunda bugün yapılan seçimde Yunanistan tarihinde ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

22.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:49
Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu

parlamentosunda bugün yapılan seçimde Yunanistan tarihinde ilk kadın seçildi.

Çevre ve anayasa konularında uzman bir hakim olan Ekaterini Sakeralopulu, 294 sandalyeli parlamentoda 261 oyu alarak Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. Selanik doğumlu 63 yaşındaki Sakeralopulu görevine Mart ayında yemin ederek başlayacak. Yeni cumhurbaşkanı Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış ve daha önce Yunianistan'ın ilk danıştay başkanıydı. Ekaterini Sakeralopulu hiçbir siyasi partiye üye değil.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------Yunanistan Parlamentosu'ndan görüntüSonucun açıklanması

 


Kaynak: DHA
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