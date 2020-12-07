Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi

07.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:50

Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar insansız hava aracı tarafından dakika dakika kaydedildi.

Haziran ayında bir Yunan Sahil Güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi.

Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından ise Yunan askerlerinin gayriinsani uygulaması başladı. Sahil Güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı.

Göçmenlerin tamamının lastik bota alınmasının ardından Yunan unsurları bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.

Güvenlik uzmanları, ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi
Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi
Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi
Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi
Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi
Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi
Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler
Bunun adı vicdansızlık! 12 köpeği canlı canlı çuvala koyup ölüme terk ettiler
Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi
Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Aydın Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 11:50:42. #1.14#
title