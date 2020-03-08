Yunanistan'ın göçmenlere yönelik sert müdahalesi sürüyor
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Yunanistan, Edirne, Güncel

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik sert müdahalesi sürüyor

Edirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç gün geçtikçe artıyor.

08.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:31
Yunanistan'ın göçmenlere yönelik sert müdahalesi sürüyor

Edirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç gün geçtikçe artıyor. Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, Yunan askerleri mültecilerin üzerine adeta yağmur gibi biber gazı sıkıyor.

Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında 'umut' yolculuğuna çıkan mültecilerin akını Edirne'ye devam ediyor.

'KOMŞU' ORANTISIZ GÜÇTEN VAZGEÇMİYOR

11'inci gününde, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişlerini sürdüren 5 bin civarında mülteciye, Yunan askerleri orantısız güç uygulamaya devam ediyor.

Tampon bölgede bulunan jiletli tellerden oluşan 12 kilometrelik sınır hattı boyuna Yunan askerleri Türk tarafına yağmur gibi biber gazı göndermeye devam ediyor. Öte yandan, bazı mültecilerin söz konusu gaz bombalarından ciddi derecede yaralar aldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

(Koray Ustabaşı - İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA

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