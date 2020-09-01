Yunanistan'ın göçmenlere karşı tutumu 'kaygı yaratıyor': 'Burada bizi yavaş yavaş öldürüyorlar'
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BBC

Yunanistan'ın göçmenlere karşı tutumu 'kaygı yaratıyor': 'Burada bizi yavaş yavaş öldürüyorlar'

Yunanistan'daki göçmenlerin sayısı artmaya devam ederken, ülkedeki muhafazakar hükümetin göçmen politikası ise insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Yunanistan'ın göçmenlere karşı tutumu 'kaygı yaratıyor': 'Burada bizi yavaş yavaş öldürüyorlar'
01.09.2020 18:42 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:46

Yunanistan'daki göçmenlerin sayısı artmaya devam ederken, ülkedeki muhafazakar hükümetin göçmen politikası ise insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Yunanistan Sahil Güvenliği'nin göçmen botlarına Ege Denizi'nde müdahalesi uluslararası yasalara aykırı bulunuyor.

Yunanistan hükümeti ise "Yunanistan sınırları Avrupa Birliği sınırlarıdır. Yasa dışı geçişlere izin vermeyeceğimizi herkese göstermek istiyoruz" diyor.

BBC Muhabiri Lyse Doucet, Yunanistan'da sıkışıp kalan göçmenlerin durumunu yerinde inceledi.

BBC
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