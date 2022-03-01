Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 35 göçmen kurtarıldı - Haberler

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Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 35 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 35 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 35 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Güncel, Haberler

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