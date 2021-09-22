Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içindeki 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içindeki 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen, can salı içinde bulunan 10 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri