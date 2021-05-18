Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 göçmen, kurtarıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 göçmen, kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN