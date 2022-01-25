Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 10 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 10 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 10 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 10 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 10 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 10 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 10 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Güncel, Haber

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