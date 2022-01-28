Yunanistan'ın geri ittiği 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Yunanistan'ın geri ittiği 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunanistan'ın geri ittiği 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak saat 06.05 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Haber

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