Yunanistan'ın geri ittiği 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Yunanistan'ın geri ittiği 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yunanistan'ın geri ittiği 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül saat 22.35 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Yunanistan'ın geri ittiği 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

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