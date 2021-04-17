ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından üzerlerine benzin dökülerek, geri itilen 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından üzerlerine benzin dökülerek, geri itilen 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geri itme görüntülerini paylaşarak, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır" dedi.

Çeşme'de Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece 01.50 sıralarında Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit etti. Düzensiz göçmenlerin botu, tüm uyarılara rağmen Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itildi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Çeşme limanına intikal ettirilirken, bacağında yanık tespit edilen 1 göçmene sağlık ekipleri müdahale etti.

'BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ'

Göçmenler ifadelerinde, "Çeşme'den çıkıp Yunanistan'a adaya gittik, yarım saat kaldık. Yarım saat sonra Yunanistan polisi geldi, bizi yakaladı. Paramızı aldı, telefonlarımızı aldı. Bir kadın vardı 'siz gidin' dedi, biz gitmedik. Benzin getirip üstümüze döktü. Benzini üstümüze döküp ateşe verdi. Polis dedi ki, 'Türkiye'ye gitmediğiniz için yandınız.' Bizi kendi botumuz ile denize bıraktılar" diye belirtti.

SOYLU: AVRUPA'NIN GÖZCÜLÜĞÜNDE KATLİAM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan unsurlarının göçmen botunu Türk karasularına itme anı ve kurtarılmasına ilişkin görüntüyü Twitter hesabından paylaşarak, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.

ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANKARA YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 18:40:39. #1.14#

title