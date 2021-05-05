Yunanistan'ın geri ittiği 39 göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'ın geri ittiği 39 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği 39 göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.


Yunanistan'ın geri ittiği 39 göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Fırat Aydınus Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunanistan'ın geri ittiği 39 göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:40:47. #1.16#

title