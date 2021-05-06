Yunanistan'ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN