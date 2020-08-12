Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: "Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz"
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Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: "Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz"

Yunanistan'da, ana muhalefetteki Syrzia Partisinin iktidarı döneminde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, "Hiçbir tarafın, Yunanistan'ın meselesi yüzünden Türkiye ile ilişkilerini bozmayacağını" söyledi.

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı:
12.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:20

Yunanistan'da, ana muhalefetteki Syrzia Partisinin iktidarı döneminde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, "Hiçbir tarafın, Yunanistan'ın meselesi yüzünden Türkiye ile ilişkilerini bozmayacağını" söyledi.

Apostolakis, Yunan Mega televizyonunda Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atina'nın, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte "büyük olasılıkla yalnız kalacağını" dile getiren Apostolakis, "Bizim meselemiz yüzünden herhangi bir tarafın Türkiye ile ilişkilerini bozması ya da bir çatışmaya girmesi olası değil." ifadesini kullandı.

Apostolakis, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri "son derece ciddi ve kritik" şeklinde niteleyerek, "Sanırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istediğini elde etmek için ihtiyaç duyduğu sürece bölgede kalacak. Şu an Avrupa ve ABD'den gelen baskılar hafif." dedi.

Olası bir çatışmanın iki tarafın çıkarlarıyla da bağdaşmayacağının altını çizen Apostolakis, "Ankara'nın, Yunanistan'ı ikili tüm konular hakkında müzakere masasına çekmek istediği" değerlendirmesini yaptı.

Atina'da Oruç Reis paniği

Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere pazartesi sabahı Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından alarma geçmişti.

Başkent Atina'da Milli Güvenlik Hükümet Konseyini toplayan Başbakan Kiryakos Miçotakis, konuya ilişkin savunma ve dışişleri kurmaylarıyla da yoğun görüşme trafiğine girmişti.

AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağıran Atina yönetimi, ABD ve NATO nezdinde de yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, cuma günü Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele almak üzere ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

Türkiye'den bölgesel ve kapsamlı çözüm çağrısı

Ankara, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle savunmaya devam ederken, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı iş birliği çağrısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümüne hazır olduğunu, kimsenin toprağında, denizinde ve meşru çıkarlarında gözü olmadığını yinelemişti.

Erdoğan, "Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan birtakım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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