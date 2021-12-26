Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karalos Papoulias hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karalos Papoulias hayatını kaybetti

Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karalos Papoulias hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunanistan'da 2005-2015 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Karalos Papoulias yaşamını yitirdi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Yunanistan'da 2005-2015 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Karalos Papoulias yaşamını yitirdi.

Yunan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karalos Papoulias'ın 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou hayatını kaybeden Papoulias'a 2. Dünya Savaşı esnasındaki Nazi işgaline ve Yunanistan'ın 1967-1974 yılları arasında askeri cunta karşıtı direnişindeki önemli rollerinden dolayı övgülerde bulunarak, "Ulusal direnişe ve diktatörlük karşıtı mücadeleye katıldı. Hayatı boyunca savunduğu özgürlük ve adalet ideallerine olan bağlılığını sürekli yansıttı" ifadelerine yer verdi.

Papoulias, 2005-2015 yılları arasındaki 10 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevi öncesinde, 1985-1989 ve 1993-1996 yılları arasında da Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. - ATİNA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title