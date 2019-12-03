Yunanistan'ın deport ettiği PKK şüphelisi tutuklandı
Haberler » Güncel » Yunanistan'ın deport ettiği PKK şüphelisi tutuklandı - Haber

Yunanistan'ın deport ettiği PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan, yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanıp, deport edildiği belirlenen PKK şüphelisi M.Ç., tutuklandı.

03.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:34
Yunanistan'ın deport ettiği PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin ilçesinde tarafından gözaltına alınan, yasa dışı yollarla gittiği 'da kolluk kuvvetlerince yakalanıp, deport edildiği belirlenen şüphelisi M.Ç., tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç'e bağlı Serem köyünde önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan açık dosyası bulunan M.Ç. olduğu belirlendi. M.Ç.'nin, yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, Türkiye'ye deport edildiği kaydedildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler