Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı: 'Yunanistan, Yunanlara ait'
Yunanistan'ın Dedeağaç (Alexandroupoli) kentinde kimliği belirsiz kişiler bir Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı düzenledi. Mezarlıkta, "Yunanistan, Yunanlara aittir" şeklindeki ifadeler içeren broşürler bulundu.
Yunanistan'ın Dedeağaç (Alexandroupoli) kentinde kimliği belirsiz kişiler bir Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı düzenledi. Mezarlıkta, "Yunanistan, Yunanlara aittir" şeklindeki ifadeler içeren broşürler bulundu.
Ayrıca bazı mezarlar taşlarını kıran saldırganlar, üzerlerine de sprey boyayla ırkçı Altın Şafak Partisi'nin amblemini çizdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com