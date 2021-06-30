Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı
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Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 12'si tamamen çıplak, 42 düzensiz göçmenin mahsur bırakıldıkları Edirne sınırından kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 12'si tamamen çıplak, 42 düzensiz göçmenin mahsur bırakıldıkları Edirne sınırından kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelelerine devam ettiği belirtildi.

Mahsur bırakılan 12'si tamamen çıplak, 42 düzensiz göçmen grubunun, Mehmetçik tarafından kurtarıldığı, göçmenlerin Edirne Valiliğinin talebiyle insani ihtiyaçlarının karşılanması için Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişlerine izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen göçmenlerle yapılan mülakata da yer verildi.

Göçmenlerin, Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert davranıldığı, tamamen kıyafetlerinin çıkarıldığı ve zorla, dövülerek Türkiye'ye gönderildikleri öğrenildi.

Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın çıplak halde sınıra bıraktığı düzensiz göçmenlere Türkiye sahip çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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