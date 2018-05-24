Yunanistan'ın Borç Pazarlığı Kreditörleri Böldü

Yunanistan'ın 320 milyar euroya yaklaşan kamu borcunun hafifletilmesi için kreditörler arasında görüş ayrılıkları var. IMF, AB'den borç sürdürülebilirliği için net taahhütler beklerken, başta Almanya olmak üzere diğer AB ülkeleri siyasi sebeplerle bu durumdan kaçınıyor.