"Yunanistan'ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini görüyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini görüyoruz. Buna son örnek Yunanistan'ın yayımladığı bir NOTAM'la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege'yi boydan boya ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir sahayı 4 Ocak'tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı