Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararına tepki

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Zülfettin Hacıoğlu, Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadıklarını bildirdi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Zülfettin Hacıoğlu, Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadıklarını bildirdi.

Hacıoğlu, AA muhabirine, Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türk azınlık okullarına yönelik almış olduğu kararın, Türk azınlığın eğitim faaliyetlerinin sekteye uğratılmasına yönelik olduğunu düşündüklerini ve şiddetle kınadıklarını söyledi.

Alınan kararla ülke çapında 115 olan Türk Müslüman azınlık okulu sayısının 103'e düşürüldüğünü belirten Hacıoğlu, 8'i Rodop ilinde, 4'ü İskeçe bölgesindeki 12 okulun, çocuk sayısı yetersizliği bahanesiyle kapatıldığını ifade etti.

Yunanistan'ın daha önce de benzer kararlar aldığını anımsatan Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Daha önce Türk azınlık okullarının yurt dışında kardeş okul olmaları yasaklanmıştı, yurt dışından yardım almaları yasaklanmıştı. Nasıl bir şey, bizim anlamamız mümkün değil. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden dahi yardım almak, bu ülkelerdeki okullarla kardeş olmak yasaklanmıştı. Bunu, tamamen Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının eğitimini sekteye uğratma olarak algıladığımızı söylemiştik. Bu tür kararlar Lozan Antlaşması'nın delinmesi demek."

Hacıoğlu, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Müslüman azınlığına yönelik diğer alanlarda da ciddi bir baskısının söz konusu olduğunu belirtti.

Azınlığın seçmiş olduğu müftülere de baskı uygulandığını vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Müftülerin hareketleri, konuşmaları mercek altına alınıyor, takip ediliyor ve bunlardan suç unsuru oluşturularak, kendini ifade etme özgürlüğü kısıtlanarak hapis cezaları veriliyor. Haziran ayının ilk haftasında 15 aylık müftümüze bir ceza söz konusuydu. Yine Türk azınlığın kurmuş olduğu kuruluşlar ve temsilcilikleri konusunda da ciddi sıkıntılarımız var. Oradaki toplumun 'Türk' kelimesi kullanarak dernek kurması yasaklanmakta, mevcut derneklerin Avrupa mahkemelerinde açmış olduğu davaları kazanmalarına rağmen Yunanistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayarak derneklerimizin faaliyetlerini kısıtlamakta. Derneklerimizin tabelasında 'Türk' kelimesinin yer almasını yasaklamakta."

Hacıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine Türk azınlığa verdikleri destek için teşekkür ederek, uluslararası arenada daha çok ses getirmek istediklerini söyledi.

Konfederasyon olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Balkan ülkeleri arasındaki iyi ilişkilerin geliştirilmesi çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Hacıoğlu, "Bizim Balkanlarda kan bağımız var, akrabalarımız var. Bizler barış köprüsü olmak istiyoruz. Ancak bu tür temel insan haklarının ihlalini, uluslararası anlaşmaların yok sayılmasını hoşgörüyle karşılamamız söz konusu değil. Umuyoruz ki en kısa zamanda Yunan yetkililer bu kararlardan vazgeçer." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı