Yunanistan'ın 'Bakanı taşıyan helikopter taciz edildi' iddiasına Türkiye'den yalanlama
04.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:38
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanladı.
Sözcü Aksoy, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com