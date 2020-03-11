Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

11.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:30
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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