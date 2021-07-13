Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Atina'da Galatasaray'a yönelik tutum nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Atina'da Galatasaray'a yönelik tutum nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Atina'da Galatasaray'a yönelik tutum nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesinin dün Atina'da Havalimanı'nda gördüğü olumsuz muamele şiddetle protesto edildi.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesinin dün Atina'da Havalimanı'nda gördüğü olumsuz muamele şiddetle protesto edildi.

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımı kafilesine dün havaalanında gösterilen tavırdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Bakanlığa çağrıldı.

Diamessis'e, Galatasaray kafilesinin Atina Uluslararası Havalimanı'nda gördüğü kötü muameleye ilişkin şiddetli protesto iletildi.

Yunanistan'a verilen protesto notasında, kafilenin karşılaştığı durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi.

Ayrıca Yunanistan'dan, gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek spor kulüplerine karşı benzeri bir muamelenin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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