Yunanistan'ın Aleksandrupolis Kentinde İki Göçmene Ait Ceset Bulundu

Yunanistan'ın Aleksandrupolis Kentinde İki Göçmene Ait Ceset Bulundu

Yunanistan'ın Aleksandrupolis-Dedeağaç şehrinin Potamos bölgesinde iki göçmen erkeğe ait ceset bulundu.

Yunanistan'ın Aleksandrupolis Kentinde İki Göçmene Ait Ceset Bulundu

Yunanistan'ın Aleksandrupolis-Dedeağaç şehrinin Potamos bölgesinde iki göçmen erkeğe ait ceset bulundu.

Bölgedeki terkedilmiş Kültür Merkezinin yakınlarında bulunan cesetlerde bıçak ve darp izleri tespit edildi. Adli tıp uzmanı göçmenlerin yaklaşık bir ay önce öldürüldüklerini açıkladı. Cinayetin nedenleri ve failleri araştırılıyor. - Atina

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