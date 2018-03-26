Yunanistan'ın Aleksandrupolis Kentinde İki Göçmene Ait Ceset Bulundu
Yunanistan'ın Aleksandrupolis-Dedeağaç şehrinin Potamos bölgesinde iki göçmen erkeğe ait ceset bulundu.
Yunanistan'ın Aleksandrupolis-Dedeağaç şehrinin Potamos bölgesinde iki göçmen erkeğe ait ceset bulundu.
Bölgedeki terkedilmiş Kültür Merkezinin yakınlarında bulunan cesetlerde bıçak ve darp izleri tespit edildi. Adli tıp uzmanı göçmenlerin yaklaşık bir ay önce öldürüldüklerini açıkladı. Cinayetin nedenleri ve failleri araştırılıyor. - Atina